O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, está em Goiás. O auxiliar do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve passar o dia com o governador Ronaldo Caiado (DEM) no Palácio das Esmeraldas, juntamente com sua esposa, Terezinha Mandetta.

Fontes ouvidas pelo POPULAR disseram que os dois vieram para o Estado no helicóptero do governador, logo após a vistoria ao Hospital de Campanha que está sendo construído em Águas Lindas de Goiás, na manhã deste sábado (11), da qual participou também o presidente Bolsonaro.

Mandetta voou de Brasília para Águas Lindas no mesmo helicóptero de Bolsonaro, no qual entraram também o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes e o líder de Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Vitor Hugo (PSL-GO), e o filho do presidente. Contudo, não voltou com o presidente para Brasília.

Mandetta, que está no centro da crise política do governo federal, dadas as críticas de Bolsonaro às medidas de isolamento tomadas pelos Estados, e apoiadas por ele, é amigo de Caiado. Passou pelo governador de Goiás, por exemplo, sua indicação ao Ministério da Saúde, ainda no fim de 2018, após a eleição.

À época, aliás, Mandetta recebeu convite de Caiado para assumir secretaria de Saúde no Estado, o que só não ocorreu porque o então deputado aceitou convite para compor a equipe de Bolsonaro. O convite foi refeito no início de janeiro, diante da possibilidade de Mandetta ser demitido por Bolsonaro, em meio à crise política por conta do novo coronavírus.

Caiado afirmou à coluna Giro, em 6 de abril, que o ministro tem “compromisso de assumir a secretaria de Saúde em Goiás”, caso seja demitido do governo federal. “Não acredito que ele será demitido. Caso ocorra, fiz o convite e ele tem compromisso comigo de que virá assumir a secretaria em Goiás.” E continuou: “Todos sabem da minha ligação com Mandetta e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de seu preparo como médico e gestor.”

Depois disso, Bolsonaro já ameaçou demitir o auxiliar mais de uma vez e continuar desrespeitando as orientações do Ministério da Saúde para, por exemplo, evitar aglomerações. Neste sábado (11), inclusive, logo após a vistoria no Hospital de Campanha, o presidente saiu às ruas para caminhar com moradores de Águas Lindas que acompanhavam o evento, e o fez sem medidas de proteção, tirando a máscara que estava usando.

A respeito da aglomeração gerada pelo presidente, o ministro da Saúde afirmou à imprensa apenas que “pode, no máximo, recomendar.” “Não posso fazer as coisas. Não sou juiz. Acredito no isolamento e tenho que fazer o que acredito.” Caiado também evitou fazer críticas diretas a Bolsonaro: “Só respondo pelos meus atos. Me viu indo a algum local? Não estou aqui na posição de juiz, mas de um governante que tem de dar bom exemplo em relação ao meu decreto”.