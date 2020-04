Em meio à luta de combate ao novo coronavírus (Covid-19), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou a sua demissão nesta quinta-feira (16): "Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde". O ministro é o epicentro da crise política gerada pelo governo e que se agravou ainda mais nos últimos dias pelas medidas de prevenção que defende o isolamento social mais amplo.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e — Henrique Mandetta (@lhmandetta) April 16, 2020

Mandetta chegou avisar na manhã de quarta-feira (15) para sua equipe de que deveria ser demitido pelo presidente. Porém, a data da exoneração não era certa, mas, em plena pandemia da covid-19, o clima já era de despedida entre funcionários da pasta. Já nesta quinta-feira (16), o então ministro disse que a troca de comando da pasta deveria acontecer no mais tardar até sexta-feira (17).

Existem especulações sobre o sucessor de Mandetta. Uma solução provisória seria colocar o "número 2" do ministério, João Gabbardo, no cargo de ministro. Um dos cotados também seria o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), que é radicalmente contra a estratégia de isolamento social para combater a doença, como hoje defende o ministério.

Porém, nesta quinta-feira (16) o presidente Jair Bolsonaro começou a receber os cotados para substituir Mandetta. O primeiro da lista é o oncologista Nelson Teich, que atuou na campanha eleitoral do presidente e tem apoio da classe médica. A decisão sobre o novo titular da Saúde, no entanto, ainda não está tomada, afirmam interlocutores do governo.

Cobranças

Bolsonaro cobrava a quarentena apenas para idosos, pessoas com comorbidades preexistentes e indivíduos infectados ou com sintomas causados pela doença em casa, o chamado isolamento vertical. Ele havia declarado o seu descontentamento com Mandetta, afirmando que falta "humildade". Ressaltou ainda que ninguém é "indemissível" em seu governo.

Além disso, o presidente usou as redes sociais para compartilhar na quarta-feira (15), um vídeo com ataques a medidas de isolamento social adotadas no combate à pandemia da covid-19. No título do vídeo "Os sócios da paralisia", publicado originalmente pelo jornalista Guilherme Fiuza é apresentada uma série de críticas ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB).