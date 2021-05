Política Mandetta afirma que isolamento era 'adequado' e confirma discordância com Bolsonaro Ex-ministro afirma que chegou a escrever uma carta em defesa do isolamento ao presidente, que foi entregue em uma reunião com outros ministros no Palácio do Alvorada

Em depoimento à CPI, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta afirmou que as políticas de isolamento social eram "adequadas" para aquele momento da pandemia-entre os meses de março e abril. "Adequado por causa do índice de transmissão do vírus. O vírus era muito competente. Nós estamos com um sistema que não tinha naquele momento condição de responder", afirmo...