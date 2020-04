Em entrevista coletiva realizada na noite desta segunda-feira (6), o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta afirmou que vai continuar como chefe da pasta. Mais cedo, um rumor chegou a cogitar que o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) iria demitir o ministro, uma vez que não concordava com as medidas tomadas por Mandetta para combater o avanço do coronavírus no Brasil, principalmente sobre o isolamento horizontal.

A insatisfação de Bolsonaro com Mandetta teve um crescimento significativo durante o último fim de semana, quando o ministro apareceu nas lives dos cantores Xand Avião e da dupla Jorge e Mateus, dando conselhos para que todos permanecessem em casa. Para o presidente, que afirmou em live na última quinta-feira (2) que faltava "humildade" ao ministro, a aparição de Mandetta teria sido a gota d'água para exonerá-lo do cargo.

"Algumas pessoas no meu governo, algo subiu a cabeça deles. Estão se achando. Eram pessoas normais, mas de repente viraram estrelas. Falam pelos cotovelos. Tem provocações. Mas a hora deles não chegou ainda não. Vai chegar a hora deles. A minha caneta funciona. Não tenho medo de usar a caneta nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil, não é para o meu bem", afirmou Bolsonaro no domingo (5) a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

A exoneração no meio do combate ao novo coronavírus (Covid-19) teria sido contida após intervenção de militares nesta segunda-feira (6), informou também a publicação.

Entrevista coletiva

Com frases de efeito, Mandetta voltou a afirmar que um médico não abandona o seu paciente, dando uma justificativa para continuar no cargo. Ele também revelou que uma reunião realizada na tarde desta segunda-feira (4) por integrantes do governo federal foi "muito boa" e que todos estão se posicionando para "ter mais união".

Mandetta confessou inclusive que vários funcionários do Ministério da Saúde, no meio da indefinição sobre a demissão do ministro, chegaram a limpar as gavetas de seus respectivos escritórios.

“Eu não vou abandonar, agora as condições de trabalho dos médicos precisam ser para todos. A única coisa que pedimos é o melhor ambiente para trabalhar. Começamos a semana com mais um solavanco, esperamos que possamos seguir em paz”, afirmou Mandetta.