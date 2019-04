Política Major Vitor Hugo descarta deixar liderança do governo na Câmara dos Deputados Deputado admite equívoco da base durante ida de ministro à Câmara e critica Delegado Waldir: “Função de estimular PSL é do líder do partido”

Em meio a críticas por falta de articulação política do governo na Câmara dos Deputados, o líder de Jair Bolsonaro na Casa, Major Vitor Hugo, ambos do PSL, diz que não deixará o posto. Parlamentar de primeiro mandato, ele admite que a base, atualmente, reduzida ao PSL, errou durante a visita do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Câmara, semana passada, mas atribui...