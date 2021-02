Política Major Vitor Hugo é eleito líder do PSL na Câmara dos Deputados Deputado eleito por Goiás articulou a saída da legenda do bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ), que apoiaria Baleia Rossi (MDB-SP), e migrou para o de Arthur Lira (PP-AL)

O deputado federal Vitor Hugo (PSL-GO) foi escolhido na tarde desta quarta-feira (3) para ser o novo líder do Partido Social Liberal (PSL) na Câmara dos Deputados. Como um dos principais aliados de Jair Bolsonaro, a legenda volta integrar a base do governo. Recentemente o parlamentar ganhou destaque ao articular a saída do PSL do bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a...