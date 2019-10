Política Major Olimpio sugere "internação psquiátrica" para Carlos Bolsonaro Líder do PSL tem trocado insultos com o filho do presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais

O líder do PSL no Senado Federal, Major Olimpio (SP), sugeriu que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) interne o filho, vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, em uma clínica psquiátrica, dando sequência a uma série de troca de insultos entre o senador e o filho do presidente. "O presidente precisava providenciar a internação psiquiátrica para ele. Não te...