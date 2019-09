Política Major Olímpio quer que Flávio Bolsonaro saia do PSL Há algumas semanas, o senador estava pensando em deixar o partido, depois de divergências com o PSL-SP e algumas decepções com o governo, mas foi dissuadido por colegas e disse que decidiu ficar e “resistir”

A divergência no PSL em torno da CPI da Lava Toga fez o líder do partido, Major Olímpio (SP), pedir a saída de Flávio Bolsonaro. “Nós que representamos a bandeira anticorrupção do Presidente. Eu tentei convencê-la (senadora Juíza Selma, de saída para o Podemos) a ficar e resistir conosco. Quem tem que cair fora do PSL é o Flávio, não ela. Gostaria que ele saísse...