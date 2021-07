Política Mais longevo da história do STF, Marco Aurélio se aposenta nesta segunda-feira (12) A aposentadoria coincide com o seu aniversário de 75 anos, limite imposto pela Constituição Federal de 1988 à atuação de servidores públicos

O ministro Marco Aurélio Mello se despede nesta segunda-feira (12) do cargo de ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) depois de 31 anos prestando serviços à mais alta Corte do país. A aposentadoria coincide com o seu aniversário de 75 anos, limite imposto pela Constituição Federal de 1988 à atuação de servidores públicos. Ao Poder360, o mini...