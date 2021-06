Política Mais de 66% dos pagamentos do governo de Goiás não seguem ordem cronológica R$ 2,5 bilhões foram pagos pelo governo em 2020 a fornecedores e prestadores sem obedecer a sequência, aponta o Ministério Público de Contas

Mais de 66% dos pagamentos realizados pelo governo de Goiás a fornecedores e prestadores de serviço em 2020 não observaram a ordem cronológica, segundo informações do Ministério Público de Contas (MPC), do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO). Foram R$ 2,5 bilhões pagos sem obedecer a sequência, o que, segundo o MPC, fere os princípios da isonomia e da impessoalidade ...