Política Mais de 60 mil podem perder Passe Livre Projeto do governo prevê economia anual de R$ 40 milhões limitando benefício a alunos com renda familiar de até três salários mínimos

Chegou ontem à Assembleia Legislativa o projeto do governador Ronaldo Caiado (DEM) que altera as regras da concessão do Passe Livre Estudantil. O objetivo, segundo a governadoria, é adequar o programa ao “cenário de contenção de gastos vivenciado pelo Estado de Goiás”. Na prática, o número de estudantes beneficiados será reduzido de 85.075 para 22.657, e a expectativa...