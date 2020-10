Política Mais da metade se baseará nos planos de governo

As propostas dos candidatos terão o maior peso na definição do voto dos eleitores goianienses, segundo a pesquisa Serpes/O POPULAR realizada dos dias 13 a 15 de outubro. Questionados sobre o que vai ser decisivo no momento de ir às urnas, 53,7% dos entrevistados responderam o plano de governo. O perfil do candidato vai pesar para 12,6%. Já o partido é considerado mais rel...