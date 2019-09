Política Maioria no STF impõe derrota à Lava Jato e abre caminho para anular sentenças, incluindo a de Lula Seis dos onze ministros votaram a favor da tese que pode anular condenações da Lava Jato, inclusive do ex-presidente

Seis dos onze ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) formaram maioria na Corte a favor da tese que pode anular condenações da Lava Jato –inclusive a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso tríplex. Falta ainda o voto do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Em resumo, são 2 placares: em relação ao argumento de que réus delatados ...