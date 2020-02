Política Maioria dos municípios goianos conta com serviço de média e alta complexidade

Dados do Fundo Nacional de Saúde (FNS) mostram que mais de 94% dos municípios goianos oferecem algum tipo de atendimento de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde. Dos 246, 233 contam com serviços nessa área, que envolve procedimentos como cirurgias eletivas e tratamentos clínicos de especialidade etc. Os números constam nas planilhas disponibiliz...