Política Maioria dos eleitores em Goiânia não conhece candidatos a vice-prefeito Maguito tem como vice o vereador Rogério Cruz, com cadeira na Câmara de Goiânia pelo segundo mandato; O vice de Vanderlan é o ex-senador e ex-secretário estadual de Indústria e Comércio Wilder Morais

Apesar de a maioria dos eleitores do ex-governador Maguito Vilela (MDB) se dizer muito preocupada com o estado de saúde do candidato, mais de 70% do grupo que vota no emedebista não conhece seu vice. É o que aponta a pesquisa Serpes/O POPULAR realizada no dia 26 de novembro.Questionados se conhecem o candidato a vice na chapa que escolheu, 70,9% dos que votam em Maguito dis...