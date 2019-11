Política Maioria do Congresso se diz a favor da prisão em 2ª instância No Senado, já há aval declarado para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição

Em discussão no Congresso, a retomada da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância tem apoio da maioria dos parlamentares. Placar do jornal O Estado de São Paulo aponta 51 senadores e 290 deputados favoráveis à tese - 341, de um total de 594 representantes. No Senado, já há aval declarado para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, e...