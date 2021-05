Política Maioria da população apoia CPI da Covid, mas vê encenação, mostra Datafolha Para 82% dos entrevistados, os senadores agiram bem em abrir a comissão. Apenas 11% consideraram um erro a instalação, 2% se disseram indiferentes e 5% afirmaram não saber.

A maioria da população brasileira apoia a criação da CPI da Covid no Senado, mas também acredita que a investigação será apenas uma encenação. As duas conclusões constam de pesquisa do Datafolha realizada com 2.071 pessoas, de forma presencial, em 146 municípios, nos dias 11 e 12 de maio. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. Para 82% dos entrevistados, os senadore...