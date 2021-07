Política Maioria da bancada goiana votou a favor da LDO, que triplica verbas do fundo eleitoral Texto prevê que as verbas públicas para financiamento eleitoral vão de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões

Dos 17 deputados federais que representam Goiás na Câmara, 13 votaram a favor do texto-base do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022, que foi aprovado por 278 votos a 145 na primeira etapa da sessão do Congresso Nacional. A proposta quase triplica as verbas do fundo eleitoral. Principal ponto de crítica do projeto enviado pelo governo federa...