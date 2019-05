Política Maiores partidos políticos já se rendem a nome novo Rejeição à ‘velha política’ faz cúpula do sistema partidário trocar suas marcas; PPS virou Cidadania, PRB vai mudar para Republicanos e PSDB e MDB devem ir na mesma linha

O desgaste dos partidos e da própria classe política - marcado nas eleições do ano passado pela rejeição do eleitorado - já estimula mudanças nas mais tradicionais e mais estruturadas siglas do País. De imediato, das 10 maiores bancadas do Congresso, ao menos cinco siglas já alteraram ou estudam alterar o nome, decisão que costuma ser anunciada como um processo de busca d...