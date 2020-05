Política Maior parte da população aprova isolamento como medida de combate ao coronavírus 67,3% dos entrevistados defendem isolamento amplo, independentemente de integrar grupos de risco; maioria espera piora do emprego

A maior parte da população aprova o isolamento social como medida de combate ao novo coronavírus. É o que mostra pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) com o Instituto MDA divulgada nesta terça-feira, 12. O levantamento aponta ainda que a reprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro subiu 12 pontos e bateu recorde em meio à pandemia. Para 67,3% ...