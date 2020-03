Política Maior gasto de deputados estaduais em 2019 foi com consultoria externa Despesas de verba indenizatória com assessoria jurídica e contábil ultrapassaram, em 2019, gastos com combustível e locação de veículos; gabinetes têm direito a até R$ 26,3 mil por mês

Com 20 novatos na atual legislatura, o maior gasto com verba indenizatória da Assembleia Legislativa de Goiás em 2019 foi com a contratação de consultorias jurídicas e contábeis externas. Dados do Portal da Transparência da Casa mostram que, pela primeira vez em anos, a categoria superou os custos com combustíveis e locação e fretamento de veículos, que sempre liderara...