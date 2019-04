Política Maior equilíbrio entre os poderes

Políticos experientes dizem que o empoderamento do Congresso não é uma retaliação ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL), mas uma forma de buscar o equilíbrio com os demais poderes. O orçamento autorizativo e as medidas provisórias, afirmam, conferem ao presidente um poder imperial. “O Congresso, neste caso, não pratica o ‘toma lá, dá cá’, mas exerce a boa inici...