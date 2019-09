Política ‘Maior embuste’, diz Ernesto Roller

O secretário de Governo de Goiás, Ernesto Roller, afirma que as parcelas do Goiás na Frente começaram a atrasar em 2018. Ele classifica o programa como “o maior embuste, estelionato de natureza administrativa com cunho eleitoral praticado em Goiás nos últimos 20 ou 30 anos”. “Sabiam que não tinha dinheiro para isso”, disse o secretário em referência às gestões dos ex-gove...