Política Maio ou junho, diz Caiado sobre vaga para o Senado Fala se deu em evento em que o senador Luiz do Carmo (MDB) buscou mostrar prestígio para impulsionar pré-candidatura à reeleição; pelo menos sete nomes da base caiadista brigam pela vaga

Em evento em que o senador Luiz do Carmo (MDB) buscou mostrar prestígio para impulsionar sua pré-candidatura à reeleição, o governador Ronaldo Caiado (DEM) disse nesta quarta-feira (15) que o momento ideal para definir o nome para o Senado em sua chapa é maio ou junho do ano que vem. Com o MDB já fechado para indicar o presidente do diretório estadual do partido, ...