Política Maia viaja e falta na primeira sessão extra convocada por ele para 'limpar pauta' O presidente da Câmara afirmou que a convocação extraordinária era uma necessidade com a justificativa de que queria deixar a pauta destravada para o início de 2020

A primeira tentativa de agilizar as votações na reta final dos trabalhos da Câmara este ano fracassou. Até às 17h, apenas 50 deputados registraram presença na Casa no dia da primeira sessão extraordinária convocada para limpar pauta antes do recesso. Nem mesmo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que convocou a sessão, ficou em Brasília nesta segunda-feira, 2...