Política Maia vê embates no PSL perto do fim e destoa de Bolsonaro sobre Argentina Nos últimos dias, houve uma disputa em grande parte, pública pelo poder dentro da sigla; ainda há risco de uma debandada por parte de integrantes do grupo bolsonarista

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse avaliar que a ebulição no PSL está perto do fim. “Não acredito que os deputados do PSL, que vão ficar de um lado ou de outro, avancem nesse enfrentamento que não vai levar nem o partido nem o Brasil a lugar nenhum”, afirmou o deputado nesta quarta-feira (23) em entrevista a jornalistas, em Londres. Os dois lados ...