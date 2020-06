Política Maia sugere cortar salário dos três Poderes para bancar prorrogação de auxílio de R$ 600 Presidente da Câmara, contudo, ressaltou que o salário dos parlamentares não seria suficiente para cobrir as despesas

Apesar de o governo dar como certa a prorrogação do auxílio emergencial por um valor menor dos que os atuais R$ 600, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, 9, que uma redução no benefício precisa passar pelo Congresso. Ele sugeriu um corte linear nos salários de membros dos três Poderes para bancar o benefício no valor de R$ 600 por m...