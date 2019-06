O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta segunda-feira, 17, que as saídas de Joaquim Levy e do advogado Marcos Barbosa Pinto da presidência e direção do BNDES são “uma covardia sem precedentes”. “Uma pena o Brasil ter perdido dois nomes como os do advogado e do Levy. Acho uma covardia sem precedentes”, disse Maia em evento da BandNews.

Segundo ele, a demissão é "um direito do governo", mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, não agiu de forma adequada ao comentar o assunto, "apesar de ser um homem educado", afirmou.

Para Maia, que acredita que a votação da reforma da Previdência na Comissão Especial deve acontecer na próxima semana, essa novo momento de tensão criado no governo “não atinge a Câmara” que está “blindada de usina de crise”.