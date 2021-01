Política Maia projeta Baleia à frente de Lira, mas admite traição de um terço do seu partido Segundo o deputado, cerca de 20 a 22 deputados do DEM devem votar em Baleia, o que equivale a dois terços da bancada da sigla na Câmara

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), admitiu nesta segunda-feira (25) que um terço da bancada de seu partido deve votar no deputado Arthur Lira (PP-AL) na eleição para a presidência da Casa, e não no candidato que conta com seu apoio, Baleia Rossi (MDB-SP). Segundo Maia, cerca de 20 a 22 deputados do DEM devem votar em Baleia, o que equivale a dois terços...