Maia nega articulação para assumir Governo do Rio e diz que 'estão derrubando' o vice

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), negou nesta terça-feira (1º) qualquer articulação para que seu nome seja escolhido em eleição indireta para governar o Rio de Janeiro. A hipótese, noticiada na coluna da jornalista Mônica Bergamo, estaria sendo desenhada por apoiadores do deputado e poderia ser adotada no caso de impeachment do governador Wilson...