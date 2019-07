Política Maia endossa aumento de dinheiro público para partidos em 2020 Presidente da Câmara defende reajuste do porcentual do Fundo Eleitoral, que deve alcançar R$ 3,7 bi; entidades questionam ampliação dos gastos das campanhas

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-SP), defendeu ontem a ampliação do montante de recursos públicos destinados aos partidos para a campanha eleitoral de 2020. O parecer do deputado Cacá Leão (PP-BA), relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), prevê um aumento de R$ 2 bilhões no fundo eleitoral, que pode chegar a R$ 3,7 bilhões nas eleições municipais do a...