Política Maia e Alcolumbre rompem, e sucessão no Congresso também gera atrito no DEM Presidentes de Câmara e Senado não se falam desde decisão do Supremo que proibiu a possibilidade de releição de ambos

A decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de proibir a reeleição da atual cúpula do Congresso gerou uma crise dentro do DEM e teve como consequência um rompimento entre os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). De acordo com pessoas próximas aos dois, os correligionários não se falam desde o último dia 6, quando o STF ...