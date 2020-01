Política Maia diz que Weintraub atrapalha o Brasil e brinca com o futuro das crianças Presidente da Câmara afirmou que ministro da Educação tem 'visão ideológica'

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) criticou nesta quinta, 30, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, em conversa com jornalistas. "O ministro da Educação atrapalha o Brasil, tem visão ideológica e brinca com o futuro de milhões de crianças", disse o parlamentar. Ele também citou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao falar de crí...