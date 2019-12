Política Maia diz que reduzir fundo eleitoral para R$ 2,5 bilhões é ‘a melhor solução’ Após sofrerem pressão do governo, que poderia vetar a proposta de reservar R$ 3,8 bilhões para custear as eleições do ano que vem, líderes partidários admitem reduzir valor

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira (11) que reduzir o fundo eleitoral para R$ 2,5 bilhões "é a melhor solução". O relator do Orçamento de 2020, Domingos Neto (PSD-CE), pretendia aumentar para R$ 3,8 bilhões o dinheiro público para custear as campanhas eleitorais do ano que vem. Como o Estado mostrou n...