Política Maia diz que Moro é de extrema direita e que chance de apoiar chapa com ele à Presidência é 'zero' No dia 30 de outubro, o apresentador Luciano Huck foi a Curitiba para se encontrar com Moro e discutir a intenção de construir uma "terceira via" para a sucessão de Bolsonaro

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), diz que a chance de ele subir no palanque eleitoral de 2022 com Sergio Moro "é zero". "Não posso apoiar uma chapa integrada por alguém de extrema direita", afirma ele, referindo-se ao ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. No dia 30 de outubro, o apresentador Luciano Huck foi a Curitiba para se enc...