Política Maia diz que fará exame para saber se tem anticorpos para Covid-19 "Já está no sexto dia em que eu estive com o presidente Jair Bolsonaro. Acho que já é o prazo que, se eu tivesse sido contaminado por ele, pelo prazo, são até cinco dias, já teria sido contaminado", afirmou

