Política Maia diz que fala de Carlos Bolsonaro causa insegurança a investidores: "Quem paga é o pobre" O presidente da Câmara afirmou que os agente públicos precisam ter responsabilidade sobre o que falam

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, 10, que declarações como a do vereador Carlos Bolsonaro (PSC), do Rio, que questionam a democracia, causam insegurança aos investidores nacionais e estrangeiros e atrapalham o crescimento do País, o que, na avaliação dele, prejudica os mais pobres. Maia afirmou que os age...