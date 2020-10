Política Maia diz que “em nenhuma hipótese” Câmara apoiaria prorrogação de calamidade Mesmo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, já tendo negado, o governo federal estuda prorrogar novamente o pagamento do auxílio emergencial

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse neste sábado (17) que não há hipótese da Casa apoiar a prorrogação do estado de calamidade pública ou do Orçamento de Guerra, que permite despesas excepcionais para o enfrentamento da pandemia. Mesmo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, já tendo negado, o governo federal estuda prorrogar novame...