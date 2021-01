Política Maia diz que coragem de presidente não é tão grande

Com a derrota do governo federal na disputa pelo início da vacinação, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ontem que a coragem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não se mostra tão grande “na hora da verdade”.Em entrevista, o deputado federal lembrou que, no passado, Bolsonaro dizia que o Ministério da Saúde não iria adquirir doses d...