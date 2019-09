Política Maia diz não ter pressa para instalar CPI da 'vaza jato' Para o presidente da Câmara dos deputados, a iniciativa pode gerar desarmonia e desequilíbrio entre os poderes da República

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 18, que ainda não tomou uma decisão sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito protocolada pela oposição para se investigar a conduta do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol no âmbito da Lava Jato. "Vamos avaliar com calma, não tem pre...