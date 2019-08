Política Maia diz estar "à disposição" para que o direito de Lula "seja garantido" “Aquilo que a Presidência da Câmara puder acompanhar junto com a bancada do PT, nós estamos à disposição", disse o presidente da Câmara

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira (7), estar à disposição da bancada do PT para que “o direito do ex-presidente seja garantido” em referência à transferência do ex-presidente Lulapara o presídio de Tremembé (SP). “Não é uma decisão simples, é uma decisão extemporânea. Então, aquilo que a Presidência da Câmara...