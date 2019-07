Política Maia confia em aprovação da reforma com "boa margem de votos" Presidente da Câmara acredita que votação em Plenário comece na terça

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) se reuniu na manhã deste sábado (6) com líderes partidários e os articuladores do governo e disse estar confiante na aprovação da reforma da Previdência “com uma boa margem de votos”. Maia trabalha para que o quórum de deputados seja alto e, terminado o debate, seja possível entrar no processo de votação do texto entre terça-feira (...