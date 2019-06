Política Maia comemora aprovação do Orçamento Impositivo

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) celebrou ontem, no Twitter a aprovação, em dois turnos, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Orçamento Impositivo. Para Maia, a PEC significa que “o Parlamento recompõe sua prerrogativa”. “Essa proposta otimiza e democratiza o gasto público. Nós vamos ter o poder de aprovar o próximo Orçamento, as p...