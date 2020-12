Política Maia coloca em dúvida interesse na votação da Contribuição sobre Bens e Serviço

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), levantou dúvidas nesta ontem sobre o interesse do governo de votar o projeto da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de autoria do próprio Executivo e que unifica PIS e Cofins.Maia planejava colocar em votação a proposta da CBS hoje, último dia antes do recesso parlamentar. No entanto, não houve contato do governo para au...