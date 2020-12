Política Maia analisa ação do Planalto Presidente da Câmara dos Deputados tem seis partidos em seu bloco, mas ainda não anunciou quem será o candidato; ele alerta que interferência pode atrapalhar governo na Casa

Ainda sem a definição de quem será o candidato do seu grupo político ao comando da Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tem enfatizado as consequências das ações do presidente Jair Bolsonaro e sua equipe para impulsionar a candidatura do líder do PP, Arthur Lira (AL).Maia disse nesta ontem que, ao tentar interferir na eleição legislativa, o governo ...