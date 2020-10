Política Maguito Vilela testa positivo para Covid-19 Candidato disse que está com sintomas leves da doença

O candidato a prefeito de Goiânia pelo MDB, Maguito Vilela, 71 anos, testou positivo para a Covid-19. Ele divulgou a informação através de suas redes sociais. De acordo com Maguito, ele está com sintomas leves da doença, como coriza e rouquidão. O emedebista também disse que vai seguir as orientações médicas e vai ficar em casa nos próximos dias. Portan...