Política Maguito Vilela sai da entubação e está consciente na UTI Médico do emedebista, Marcelo Rabahi afirma que fase ainda é delicada; paciente passará por série de exames hoje no Hospital Albert Einstein

A equipe médica que acompanha Maguito Vilela (MDB) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, decidiu realizar ontem a extubação do paciente, procedimento de retirada do tubo que era usado para auxiliar na respiração. O emedebista é candidato à Prefeitura de Goiânia e está internado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento contra a Covid-19.No...