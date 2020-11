Política Maguito Vilela passou um terço da campanha entubado Desde o diagnóstico no dia 20 de outubro, o emedebista já foi submetido a ventilação invasiva duas vezes; ele segue internado em UTI

Vitorioso na disputa pela Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela (MDB) passou um terço (21 dias) da campanha entubado por causa de complicações provocadas pela Covid-19. O emedebista foi diagnosticado com a doença no dia 20 de outubro, uma terça-feira. Dois dias depois, foi internado no Hospital Órion, em Goiânia, sob justificativa de diminuir os riscos durante a fase ...