Política Maguito Vilela deve ser transferido para uma UTI comum nesta quarta-feira (2) A possível mudança vem um dia depois da confirmação de que o prefeito eleito de Goiânia não está mais infectado pela Covid-19

O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), deverá ser transferido para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) comum nesta quarta-feira (2), conforme relatado em entrevista à CBN pelo presidente do partido no Estado e filho do político, Daniel Vilela. A possível mudança vem um dia depois da confirmação de que Maguito não está mais infectado pela Covid-19. Daniel Vilela...