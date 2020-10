Política Maguito Vilela deixa hospital em Goiânia e segue para São Paulo Candidato continuará o tratamento da infecção por coronavírus no Hospital Albert Einstein

O ex-governador de Goiás e candidato à Prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), saiu de ambulância do Hospital Órion, em Goiânia, às 18h38h. O emedebista será transferido para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde continuará o tratamento contra a Covid-19. Uma equipe do Albert Einstein esteve em Goiânia e realizou avaliação médica no paciente por ce...